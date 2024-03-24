جمعية الإحسان لرعاية الإنسان تقيم حفل إفطار بحي البلد لـ45 طبيبًا وطبيبة

وأوضح عضو جمعية الإحسان رئيس لجنة الأربطة، العمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد، أن 45 طبيبًا وطبيبة زاروا مساء اليوم ثلاث أربطة بمنطقة جدة التاريخية، وقدموا خدمات صحية لنزيلات الأربطة من كبيرات السن، من فحوصات وخلافها، وقدموا الخدمة الصحية لأكثر من 60 نزيلة في الأربطة الثلاث.