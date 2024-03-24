جمعية الإحسان لرعاية الإنسان تقيم حفل إفطار بحي البلد لـ45 طبيبًا وطبيبة

أقامت جمعية الإحسان لرعاية الإنسان مساء اليوم حفل إفطار ببرحة الهزازي بمنطقة البلد بجدة التاريخية لعدد من الأطباء والطبيبات بجمعية الرعاية الصحية الداعمة، بحضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور طه الخطيب، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الدكتور عبدالقادر تنكل، والدكتور هاشم النمر والدكتورة ماويه خفاجي من جمعية المشورة، وعدد من المختصين.
وأوضح عضو جمعية الإحسان رئيس لجنة الأربطة، العمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد، أن 45 طبيبًا وطبيبة زاروا مساء اليوم ثلاث أربطة بمنطقة جدة التاريخية، وقدموا خدمات صحية لنزيلات الأربطة من كبيرات السن، من فحوصات وخلافها، وقدموا الخدمة الصحية لأكثر من 60 نزيلة في الأربطة الثلاث.
ويأتي هذا استكمالاً لزيارات سابقة، قام بها أطباء وطبيبات لأكثر من ست أربطة.
يُشار إلى أنه في محافظة جدة أكثر من 50 رباطاً ومبرة خيرية، تقدم خدماتها لكبار السن.