هيئة حقوق الإنسان تزور فرع "التنمية الاجتماعية" بنجران

زار وفد من هيئة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر النعمي.
واطلع الوفد خلال الزيارة، على الخدمات التي يقدمها الفرع لنزلاء ومستفيدي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال تجوله في مركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية ومركز حماية الأسرة وحماية الطفل.
جاء ذلك للاطلاع على ما يقدم من خدمات طبية ومهنية، ومرافق الإيواء وبرامج التأهيل المهني المقدمة للنزلاء، بما يتناسب مع حالاتهم وقدراتهم.
وأيضًا ضمان توفير سبل الرعاية وتأهيلهم اجتماعيًا، وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر وحرصهم على حفظ حقوقهم.