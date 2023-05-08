هيئة حقوق الإنسان تزور فرع "التنمية الاجتماعية" بنجران

وأيضًا ضمان توفير سبل الرعاية وتأهيلهم اجتماعيًا، وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر وحرصهم على حفظ حقوقهم.