اختتام دورة "المهارات المهنية في القيادة" بـ"بر" جدة

وقال "بشير": سعدت بحجم الاستجابة من المشاركين، وما أبدوه من حرص على معرفة أدق التفاصيل في هذا الجانب، وقد تجسد ذلك في مداخلاتهم الواعية، خصوصًا خلال التطبيق الذي تم تنفيذه والذي ركزنا فيه على كيفية قيادة المشروع التغييري أو المشاركة فيه.