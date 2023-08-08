اختتام دورة "المهارات المهنية في القيادة" بـ"بر" جدة

اختتمت دورة "المهارات المهنية في القيادة من خلال التغيير"، اليوم الثلاثاء، في جمعية "البر" بجدة، والتي قدمها معهد قمم الرواد للتدريب، لمنسوبي الجمعية -مسؤولين وموظفين- ضمن برنامج "مهارات" المدعوم من صندوق الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع جامعة أم القرى.
وقال مدير إدارة الدعم المؤسسي بالجمعية خالد ضيف الله الزهراني: إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها برنامج "مهارات" لمنسوبي الجمعية، والتي أُعلن عنها مؤخرًا، بهدف تعزيز مهاراتهم المعرفية والتخصصية في ظل حرص الجهاز التنفيذي للجمعية على تطوير وتحسين أداء منسوبيها وتنمية قدراتهم الوظيفية".
وأضاف "الزهراني"، أن "هذا البرنامج التدريبي الذي سعت الجمعية إلى الاستفادة منه، جاء امتدادًا لحرص إدارة الجمعية على تطوير أساليب العمل وتنمية القوى البشرية وفق المستهدفات الاستراتيجية للجمعية التي تسعى إلى رفع مستوى أداء العاملين، بما يعزز الإنتاجية ويزيد من فاعلية اضطلاع الجمعية بأدوارها ومسؤولياتها المجتمعية".
من جانبه قال مقدم الدورة الدكتور محمد شاكر بشير: إن هذه الدورة ليست تقليدية، بل دورة نحرص من خلالها على التأسيس الحقيقي للمشروع التغييري على أرض الواقع وفق أسس علمية؛ حيث قدمنا فيها آخر مستجدات ومتطلبات التغيير، استنادًا إلى أبرز التجارب والممارسات العالمية.
وقال "بشير": سعدت بحجم الاستجابة من المشاركين، وما أبدوه من حرص على معرفة أدق التفاصيل في هذا الجانب، وقد تجسد ذلك في مداخلاتهم الواعية، خصوصًا خلال التطبيق الذي تم تنفيذه والذي ركزنا فيه على كيفية قيادة المشروع التغييري أو المشاركة فيه.