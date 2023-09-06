أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات "الدوادمي العام" خلال النصف الأول من العام 2023م

وأضاف: بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الدوادمي العام خلال النصف الأول من عام 2023م، من مستفيدي خدمات أقسام الطوارئ (61595) مستفيداً، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(32159) مستفيداً، كما تم إجراء (1244) عملية جراحية، و (19028) فحصاً إشعاعياً، إضافة إلى (381977) فحصاً مختبرياً، وبلغ عدد المستفيدين من أقسام التنويم (4794) مستفيداً.