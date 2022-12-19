محافظ رابغ يلتقي مدير بيئة مكة ويبحث معه احتياجات الأهالي

عقد محافظ رابغ، خالد بن محمد بن مبيريك، اليوم اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وذلك لمناقشة احتياجات الأهالي فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتنسيق مع بلدية محافظة رابغ وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.
وكان الاجتماع بمقر المحافظة وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير إدارة المياه بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبد الرحمن القبيسي، ومدير وحدة الثروة السمكية المهندس إبراهيم المالكي.
وتم الاطلاع على عرض مرئي، اشتمل على كافة الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشاريع الزراعية والمائية بالمحافظة، والخطط المستقبلية لتنمية المحافظة بيئياً وزراعياً.
كما تم خلال اللقاء طرح طلبات الأهالي بهدف تذليل العقبات أمام المزارعين بالمحافظة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية، ومناقشة وضع مرافئ الصيادين وإنشاء مراسي المتنزهين بمحافظة رابغ، ومطالبة الأهالي بسرعة انشاء مرافئ نظامية بالمحافظة، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات في تكثيف الرقابة على الصيد في خور رابغ.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية الانتظام في فتح بوابات سد رابغ وذلك لسد حاجات المزارعين بالكميات والأوقات المحددة التي تفي باحتياجاتهم، وكذلك مناقشة بعض الظواهر البيئية السلبية كانتشار أشجار البرسوبس في أودية رابغ، ومناقشة ظاهرة التصحر بسبب الاحتطاب، وتعزيز سبل تكاثف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لمحاربتها.
وتمت مناقشة إنشاء مسلخ حكومي برابغ بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالمحافظة، حيث تضمن الاجتماع مناقشة وضع أسواق النفع العام وتطوير مسلخ المحافظة، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات من حيث متطلبات الصحة وجودة الخدمة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مثل برامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل إلى كافة المستفيدين والمستحقين لها.