محافظ رابغ يلتقي مدير بيئة مكة ويبحث معه احتياجات الأهالي

عقد محافظ ‎رابغ، خالد بن محمد بن مبيريك، اليوم اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وذلك لمناقشة احتياجات الأهالي فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتنسيق مع بلدية محافظة رابغ وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.