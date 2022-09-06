شاهد.. "الفهد" يشارك في حفل تكريم "كشافة الأفلاج ويشيد بجهودهم في خدمة الحجاج

وصرح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د عبدالله الفهد في تصريح خاص لـ " سبق ": مشاركة كشافة جمعية تنمية الأفلاج في عام 1443 هـ كانت مشاركة متميزة وهذا يرجع إلى الإعداد المسبق والدعم الذي تحظى به الكشافة من الجمعية والمركز والأهالي وإلى ذلك حققوا مراكز متقدمة سواء في المسح أو الإرشاد وفي عدد من المجالات، وهذا كان له أثر على تحقيق أهداف خدمة ضيوف الرحمن من قبل معسكرات الكشافة ، وهذا سوف يدفع الفرق الأخرى لتحذو حذوهم، فهم يستحقون التكريم والإشادة من الأهالي والجمعية سواء جمعية الكشافة أو جمعية تنمية الأفلاج أو مركز التنمية .