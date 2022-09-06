شاهد.. "الفهد" يشارك في حفل تكريم "كشافة الأفلاج ويشيد بجهودهم في خدمة الحجاج

شارك نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د عبدالله الفهد في الحفل الذي أقامته جمعية التنمية الاجتماعية بالأفلاج مساء اليوم الثلاثاء لتكريم الفرقة الكشفية بها لتميزهم في خدمة ضيوف الرحمن لحج 1443 هـ.
وكانت كشافة جمعية تنمية الأفلاج قد حققت مراكز متقدمة وجوائز متعددة لتميزها في خدمة ضيوف الرحمن في العديد من مواسم الحج الماضية على ضوء تلك الإنجازات تم تكريمها بالعديد من الجوائز الأمر الذي دفع القائمين على جمعية تنمية الأفلاج إلى إقامة حفل تكريم لكافة أعضاء الفرقة الكشفية المشاركة في موسم الحج.
وصرح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د عبدالله الفهد في تصريح خاص لـ " سبق ": مشاركة كشافة جمعية تنمية الأفلاج في عام 1443 هـ كانت مشاركة متميزة وهذا يرجع إلى الإعداد المسبق والدعم الذي تحظى به الكشافة من الجمعية والمركز والأهالي وإلى ذلك حققوا مراكز متقدمة سواء في المسح أو الإرشاد وفي عدد من المجالات، وهذا كان له أثر على تحقيق أهداف خدمة ضيوف الرحمن من قبل معسكرات الكشافة ، وهذا سوف يدفع الفرق الأخرى لتحذو حذوهم، فهم يستحقون التكريم والإشادة من الأهالي والجمعية سواء جمعية الكشافة أو جمعية تنمية الأفلاج أو مركز التنمية .
واختتم "الفهد" قائلاً: هؤلاء أبناؤنا مثلوا الشاب السعودي خير تمثيل في الحج فلهم مني الشكر والتقدير والدعاء بالتوفيق.