"شؤون الأسرة" يعقد 3 ورش عمل للقطاع الحكومي وغير الربحي

إضافةً إلى التوافق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والجمع بين الأشخاص المسؤولين عن تصميم الاستراتيجية وتنفيذها وشرحها لهم؛ لضمان تنفيذ مبادراتها بالشكل الصحيح مستقبلاً، بما يضمن نجاحها وترسيخ مكانة الأسرة بغرض الوصول إلى رؤية ملهمة لمستقبل المجلس.