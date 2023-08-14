"شؤون الأسرة" يعقد 3 ورش عمل للقطاع الحكومي وغير الربحي

عقد مجلس شؤون الأسرة، اليوم الاثنين، ثلاث ورش عمل للقطاع الحكومي وغير الربحي ولجان شؤون الأسرة بالمناطق.
يأتي ذلك لاستعراض ملامح الاستراتيجية المحدثة للمجلس، والذي ينفذها الشريك الاستشاري "شركة عِلم"، لتحديد توجه المجلس المستقبلي المنشود في منظومة الأسرة بالمملكة، للمواءمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الأسرة.
وقالت الأمين العام لـ"شؤون الأسرة" الدكتورة ميمونة آل خليل: إن استراتيجية المجلس تهدف إلى سد الفجوة بين الوضع الحالي والمستقبلي المنشود، من خلال تصورات المجلس.
إضافةً إلى التوافق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والجمع بين الأشخاص المسؤولين عن تصميم الاستراتيجية وتنفيذها وشرحها لهم؛ لضمان تنفيذ مبادراتها بالشكل الصحيح مستقبلاً، بما يضمن نجاحها وترسيخ مكانة الأسرة بغرض الوصول إلى رؤية ملهمة لمستقبل المجلس.