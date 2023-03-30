80 متطوعاً يقدمون 1500 وجبة إفطار صائم في مخيم "نور" الشرقية

وأشار إلى أن الجمعية حرصت في هذا الشهر الفضيل على تفعيل التطوع بشكل كبير؛ لما فيه من خير عظيم من خلال أعمال الخير المختلفة، وأبرزها مخيم "إفطار ودعوة"، راجين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والإسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي والبذل والعطاء دون مقابل، والتأكيد على تعزيز مبادئ الإسلام في تأصيل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع السعودي واستشعاراً للمسؤولية الإنسانية بين المسلمين.