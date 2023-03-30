80 متطوعاً يقدمون 1500 وجبة إفطار صائم في مخيم "نور" الشرقية

قدم ثمانون متطوعاً في المخيم الرمضاني السادس عشر "إفطار ودعوة" التابع لجمعية الدعوة "نور"، 1500 وجبة إفطار صائم.
كما نظموا دخول الصائمين من مختلف الجنسيات للمخيم، بجانب جامع الفرقان على طريق مطار الملك فهد.
وقال المدير التنفيذي للجمعية يوسف بن عوض الرشيد: إن العمل التطوعي يبرز في هذا الشهر الفضيل عبر تقديم المتطوعين، بمشاركة الجهات المختلفة، وجبات الإفطار للصائمين.
وأضاف "الرشيد": يتسابق المتطوعون في الأعمال الخيرية التطوعية من خلال توزيع وجبات الإفطار في مخيم "إفطار ودعوة" 16، التابع لجمعية الدعوة "نور"؛ حيث استقطبت الجمعية 80 متطوعاً في أماكن مختلفة.
وأشار إلى أن الجمعية حرصت في هذا الشهر الفضيل على تفعيل التطوع بشكل كبير؛ لما فيه من خير عظيم من خلال أعمال الخير المختلفة، وأبرزها مخيم "إفطار ودعوة"، راجين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والإسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي والبذل والعطاء دون مقابل، والتأكيد على تعزيز مبادئ الإسلام في تأصيل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع السعودي واستشعاراً للمسؤولية الإنسانية بين المسلمين.
كما أكد "الرشيد"، أن التطوع ركيزة من ركائز المملكة 2030، لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في تنمية هذا الوطن المعطاء، للوصول إلى "مجتمع حيوي"، في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق هذه الرؤية عبر إشاعة روح التطوع وتفعيل سبل نشره واستمراره.