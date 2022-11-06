بعد غد.. "محافظ الأحساء" يرعى ملتقى منشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية

يرعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في شركة كليات التميز والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية.
ويقام الملتقى خلال الفترة من 14- 15 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 8- 9 نوفمبر 2022م، باستضافة المعهد الوطني للتدريب الصناعي "NITI" بالأحساء، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
ويأتي الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وعدد من المسؤولين الحكوميين، يتشاركون المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب وأفضل الممارسات التي تُسهم في جودة التدريب والتشغيل.
ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق والدعم بين الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات وقطاعات الأعمال المساهمة في الشراكات الاستراتيجية وخطط التوسع في النموذج، وعرض قصص النجاح، وتكريم مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية في المنشآت والشركاء الاستراتيجيين، وعرض المبادرات والتوجهات الاستراتيجية للمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، والمواءمة والتكامل مع الجهات التشريعية والداعمة وذات العلاقة، من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول المناسبة وفق أفضل الممارسات العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة.
وسيناقش الملتقى مجموعة من المحاور من خلال عدة جلسات نقاش وورش عمل؛ أبرزها: دور التوطين الموجه، وسن التشريعات والآليات لتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من نموذج الشراكات الاستراتيجية، ونموذج وآليات دعم صندوق الموارد البشرية "هدف"، وتطوير آليات الموافقة على البرامج التدريبية واعتمادها وفق التصنيف السعودي الموحد للتخصصات، ودور الاعتمادات الدولية والمحلية في تعزيز الجودة الشاملة في منشآت الشراكات الاستراتيجية.