بعد غد.. "محافظ الأحساء" يرعى ملتقى منشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية

ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق والدعم بين الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات وقطاعات الأعمال المساهمة في الشراكات الاستراتيجية وخطط التوسع في النموذج، وعرض قصص النجاح، وتكريم مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية في المنشآت والشركاء الاستراتيجيين، وعرض المبادرات والتوجهات الاستراتيجية للمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، والمواءمة والتكامل مع الجهات التشريعية والداعمة وذات العلاقة، من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول المناسبة وفق أفضل الممارسات العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة.