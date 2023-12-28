"بلديات الطائف الفرعية" تدشن مبادرة "كلنا مع الامتثال" للحد من تشوهات المباني
نفذت أمانة الطائف ممثلةً في بلدياتها الفرعية مبادرة توعوية بعنوان "كلنا مع الامتثال"، وهدفت المبادرة إلى التعريف بشهادة "امتثال المباني" وحث ملاك المباني الواقعة على الطرق والمحاور الرئيسة والتجارية على سرعة إصدار شهادة الامتثال قبل انتهاء الفترة التصحيحية، التي تنتهي في 16 فبراير المقبل، حيث تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها حصلت عليه "سبق" أن شهادة امتثال المباني تعالج المخالفات التي تنشأ بعد الإشغال، وتشمل 28 عنصرًا تلامس حياة الأهالي، ومنها توفير منزلقات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإغلاق النوافذ الكاشفة حفاظًا على خصوصية المجاورين، وتعزيز مساهمة المباني في جمالية المدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة، وتنسجم هذه الخطوة مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة.
وكانت البلديات الفرعية بالطائف قد نفذت أخيرًا حملة رصد ومتابعة للمباني المستهدفة لحثها على معالجة الملاحظات المرصودة قبل التقديم لإصدار شهادة الامتثال التي يتم استخراجها "مجانًا" وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أعوام، وتم التركيز على المحاور التجارية ذات الأولوية داخل نطاق خدمات كل بلدية فرعية لدعم استدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المدينة، ويستطيع ملاك المباني من الحصول على الشهادة عن طريق البوابة الإلكترونية.
يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حثت المواطنين من أصحاب المباني التجارية والسكنية للتعاون ومعالجة مبانيهم من عناصر التشوه البصري، ورفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة لتعزيز الجاذبية البصرية للمدينة واحتواء أي ملاحظات من شأنها التأثير سلبًا على المظهر العام.