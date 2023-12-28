"بلديات الطائف الفرعية" تدشن مبادرة "كلنا مع الامتثال" للحد من تشوهات المباني

وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها حصلت عليه "سبق" أن شهادة امتثال المباني تعالج المخالفات التي تنشأ بعد الإشغال، وتشمل 28 عنصرًا تلامس حياة الأهالي، ومنها توفير منزلقات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإغلاق النوافذ الكاشفة حفاظًا على خصوصية المجاورين، وتعزيز مساهمة المباني في جمالية المدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة، وتنسجم هذه الخطوة مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة.