جامعة الملك خالد تطلق غدًا "مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية"

وتابع "القحطاني": "الذكاء الاصطناعي يُعَد من المجالات التي تشهد تطورًا متسارعًا، وتأتي هذه المبادرة لتعزز من مكانة الجامعة كمنصة تعليمية رائدة في هذا المجال، ونهدف من خلال هذه المدرسة إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتطوير حلول تطبيقية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية".