إفطار صائم وتفويج عمرة.. مشاريع رمضانية تنفذها "توعية الجاليات" بظهران الجنوب مع عدة جهات

نفّذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بظهران الجنوب عددًا من المشاريع الرمضانية، والتي من أبرزها مشروع (إفطار الصائم).
وفي هذا السياق، تقوم الجمعية بتوزيع أكثر من 8000 وجبة تفطير للصائمين، يتم توزيعها على أكثر من 8 مواقع منتشرة بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروع (إفطار المسافر)، والذي يستهدف المسافرين والقادمين إلى المحافظة من خلال فريق ظهران الجنوب التطوعي بأكثر من خمسين شابًا متطوعًا من أبناء محافظة ظهران الجنوب.
كما قامت الجمعية بعمل حلقات دينية، وكان التركيز على اللغة الغالبة في موقع التفطير، بحيث تكون هنالك كلمة يومية قبل صلاة المغرب وإقامة المحاضرات وحلقات تصحيح التلاوة وتعليم سورة الفاتحة للجاليات بأنواعها بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.
من جهة أخرى، فوّج المكتب خلال الأيام الماضية من رمضان 600 معتمر إلى بيت الله الحرام ضمن "مشروع العمرة"، والذي تنظمه الجمعية في كل عام طيلة شهر رمضان المبارك.
وضمّت رحلات العمرة للمعتمرين من الجالية الهندية والبنغالية والمصرية واليمنية والجنسيات الأخرى الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، برفقة عدد من الدعاة والمشرفين؛ لإقامة الدروس والمحاضرات والفعاليات المصاحبة أثناء الرحلة التي يتعلم فيها المسلم الجديد طريقة أداء العمرة، وأمور دينه على الوجه الصحيح المستمدّ من الكتاب والسنة، وكذلك إقامة البرامج الثقافية والمسابقات لبثّ روح التنافس الخيري بينهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مهدي صالح الوادعي أن مشروعَيْ تفطير الصائمين وعمرة الجاليات يعتبران من أهم المشاريع الرمضانية التي تمثل جانبًا مهمًا من مشاريع المكتب على مدار العام، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الكلمات والمحاضرات الرجالية والنسائية بعد صلاة التراويح في عدد من الجوامع والمساجد.
وأضاف أن المشاريع الرمضانية بالجمعية لهذا العام أصبحت بطابع مختلف، وذلك من خلال إقامة العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية ممثلةً في بلدية محافظة ظهران الجنوب والكلية التقنية والجهات الأهلية، ممثلةً في جمعية تحفيظ القرآن الكريم وجمعية البر وفريق شباب ظهران الجنوب التطوعي؛ وذلك بإتاحة العديد من الفرص التطوعية للمتطوعين من الشباب في تنفيذ البرامج.
بدورها، قامت "سبق" بجولة في المواقع التي توجد فيها تلك المخيمات والطرق التي حددتها الجمعية لتوزيع وجبات إفطار صائم والمساجد المخصصة للإفطار والتعليم الدعوي بالترجمة الفورية.