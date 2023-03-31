إفطار صائم وتفويج عمرة.. مشاريع رمضانية تنفذها "توعية الجاليات" بظهران الجنوب مع عدة جهات

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مهدي صالح الوادعي أن مشروعَيْ تفطير الصائمين وعمرة الجاليات يعتبران من أهم المشاريع الرمضانية التي تمثل جانبًا مهمًا من مشاريع المكتب على مدار العام، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الكلمات والمحاضرات الرجالية والنسائية بعد صلاة التراويح في عدد من الجوامع والمساجد.