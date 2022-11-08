محافظ شرورة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بـ"المياه الوطنية"

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق.
واطلع "العنزي" على تقرير مفصل عن أعمال الشركة في المحافظة، والأعمال التي تقوم بها في المراكز، وما تتضمنه من خدمات العملاء والمشروعات الحالية للمياه والصرف الصحي وأعمال التشغيل والصيانة والخطط المستقبلية.
وقال "العنزي": إن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تقدم للمواطن وتحسين البنية التحتية.
وأضاف أن الجهود التي تقوم بها شركة المياه الوطنية من خلال ما تقدمه من خدمات في محافظة شرورة، تهدف إلى تغطية المحافظة بخدمات مياه.