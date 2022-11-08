محافظ شرورة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بـ"المياه الوطنية"

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق.