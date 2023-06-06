"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تكمل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "اللقاءات الريادية"

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أقامت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع اللقاءات الريادية في كلٍ من "تربة حائل"، و"لينة" في منطقة الحدود الشمالية، ضمن النطاق الجغرافي للمحمية وفي إطار السعي إلى إشراك المجتمع المحلي وخلق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، بجانب بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية.