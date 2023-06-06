"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تكمل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "اللقاءات الريادية"

أتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "اللقاءات الريادية"؛ حيث أُقيمت المرحلة الأخيرة في مدينة "قبة" بمنطقة القصيم، والتي عقدت خلال الفترة بين 4-6 يونيو 2023 بهدف الدعم وتوفير الإمكانات والمؤهلات اللازمة والحلول التمويلية لضمان نجاح رواد الأعمال في مشروعاتهم الخاصة.
وأوضحت الهيئة أن مشروع "اللقاءات الريادية" اشتمل على العديد من الفعاليّات والندوات، وورش العمل واللقاءات التعريفية والجلسات الإرشادية لتقديم الاستشارات ونقل الخبرة إلى المشاركين، والتعريف بالفرص المتاحة وبرامج الدعم المقدمة من سائر الجهات في ربوع المملكة.
وبيّنت أن العمل من خلال مثل تلك اللقاءات يأتي من أجل مساعدة أصحاب المشروعات الناشئة باعتبارها رافدًا اقتصاديًا مهمًا، وتمكين أصحاب المهن والحِرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة واكتشاف المواهب المتميزة وتقديمها بالشكل المناسب بما يتلاءم مع التوجهات العامة ويخلق تواصلاً مستمرًا بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع الجهات الفاعلة.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة لمشروع "اللقاءات الريادية" تضمنت مناقشة الخطوات الأولى في عالم ريادة الأعمال ودعم المنشآت وخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل الزراعي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة؛ سعيًا لتعظيم فرص المشاركين من رواد ورائدات الأعمال في تحقيق النجاح الذي ينعكس بالإيجاب على النطاق الجغرافي للمحمية ومجتمع الأعمال والاقتصاد السعودي.
وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أقامت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع اللقاءات الريادية في كلٍ من "تربة حائل"، و"لينة" في منطقة الحدود الشمالية، ضمن النطاق الجغرافي للمحمية وفي إطار السعي إلى إشراك المجتمع المحلي وخلق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، بجانب بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية.
وشارك الهيئة في إقامة هذه اللقاءات: المعهد الملكي للفنون التقليدية، وبلدية قبة، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة "بوابة ريف"، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وريادة، وغرفة حائل، وبلدية تربة حائل، وجمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل، وجمعية التنمية الأهلية بلينة، وجمعية تمكين القيادات "تمكين"، وبلدية لينة، وجمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل.
يُشار إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست بموجب أمر ملكي عام 1418، للمحافظة على البيئة والترويج للمنطقة مشكلاً تأسيسها نهضة محورية لبيئة المملكة وزيادة في فرص تنميتها وإثرائها والتي تتميز بوجود أكثر من 120 نوعًا من النباتات و60 نوعًا من الحيوانات، وتُشرف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إدارة جميع مرافق المحمية وأنظمتها وحياتها الفطرية وغطائها النباتي.