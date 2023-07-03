‏"‫تعليم تبوك" يدشن مشروع الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في ضباء

‏تنطلق فعاليّات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية- يوم غدٍ الثلاثاء- في محافظة ضباء؛ وتستمر طيلة فترة الإجازة الصيفية، وتهدف إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمواطنات، ضمن الحملات المماثلة التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام، في القرى والهجر النائية في عددٍ من مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بهدف تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب.