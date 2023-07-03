‏"‫تعليم تبوك" يدشن مشروع الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في ضباء

تنطلق فعاليّات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية- يوم غدٍ الثلاثاء- في محافظة ضباء؛ وتستمر طيلة فترة الإجازة الصيفية، وتهدف إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمواطنات، ضمن الحملات المماثلة التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام، في القرى والهجر النائية في عددٍ من مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بهدف تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على الحملة ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لما توليه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله- من اهتمام بالغ بقطاع التعليم ونشره في مناطق المملكة كافة، منوهًا بحرص وعناية سمو أمير منطقة تبوك - حفظه الله- ومتابعة معالي وزير التعليم.
وتتضمَّن الحملة فصولاً دراسيةً وبرامج تدريبيةً وترفيهيةً وخدماتٍ عامةً وبإشراف منظومة عمل من الهيئتين الإدارية والتعليمية بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.
من جانب آخر، أوضح مدير إدارة التعليم المستمر المدير التنفيذي للحملة د. خلف الفاضلي أن الحملةَ تركز خدماتها حاليًا في الهجر والمراكز التابعة لمحافظة ضباء بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن وجودهم.
وأشار إلى أن فريق المسح قد أنهى في وقت سابق، مسح المواقع المستهدفة من الحملة، حيث يُقدر عدد المستفيدين من الحملة للرجال والنساء من الدارسين والدارسات (962) تُقدم لهم حصص تعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة ومقدمة في مهارات الرياضيات، ويُمنح الدارس بعد إتمام البرنامج، مكافأةً ماليةً قدرها 1000 ريال، وشهادة اجتياز البرنامج.
ولفت الانتباه إلى أن الجهات المشاركةَ في الحملة، ستنفذ برامج توعوية وإرشادية، بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات صحية، وبرامج تدريبية مهنية للمستفيدين والمستفيدات تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.
وتشمل الحملة في محافظة ضباء عشرة مراكز هي: وادي العمود، الفريع، المويلح، الديسة، شواق، النابع، أبو العجاج، البديع، شغب وأمدان.