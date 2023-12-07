"تنمية الأفلاج" تحتفي بالمقيمين في "اليوم العالمي للتطوع"

كرمت جمعية التنمية في الأفلاج، اليوم الخميس، المقيمين المساهمين في تحقيق التنمية المجتمعية ودعم القضايا الإنسانية؛ تقديرًا لجهودهم القيّمة في تعزيز القيم التطوعية، وتحفيز الآخرين على المشاركة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وتخلّل الفعاليةَ تقديمُ عرض تعريفي موجز عن التطوع وقيمته في تحقيق التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى شرح كيفية الاستفادة من منصة العمل التطوعي المتاحة للأفراد الراغبين في المشاركة في الأعمال التطوعية المجتمعية.
وأكّد مسؤولُ وحدة التطوع بالجمعية عبدالله الزعير، أهميةَ مواصلة دعم وتشجيع التطوع كجزء من الثقافة المجتمعية.
وأشار إلى أنه سيتم تعزيز وتوسيع الفرص التطوعية في المستقبل؛ لجذب المزيد من المتطوعين، معربًا عن سعادته بهذه المبادرة، وفخره بالجهود القيّمة التي قدمها المتطوعون المقيمون.
وتعدّ جمعية تنمية الأفلاج، منبرًا للتطوع وتنمية المجتمع؛ حيث تقدّم فرصًا للمشاركة في مختلف الأنشطة والمشروعات الاجتماعية.
وتستهدف الجمعيةُ بمبادراتها تشجيعَ التطوع، وتوعيةَ المجتمع بأهمية المساهمة في تقديم الخدمات المجتمعية.