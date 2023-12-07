"تنمية الأفلاج" تحتفي بالمقيمين في "اليوم العالمي للتطوع"

كرمت جمعية التنمية في الأفلاج، اليوم الخميس، المقيمين المساهمين في تحقيق التنمية المجتمعية ودعم القضايا الإنسانية؛ تقديرًا لجهودهم القيّمة في تعزيز القيم التطوعية، وتحفيز الآخرين على المشاركة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.