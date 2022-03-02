8 آلاف قطعة مسكوكات إسلامية عبر العصور في "فنون المربع" بالرياض

دشَّنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أمس الثلاثاء الأول من مارس الجاري معرضها الافتراضي: "المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور"، وذلك بقاعة الفنون بفرعها بالمربع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بتقنية الواقع المعزز.

ويتضمن المعرض جانبًا من مقتنيات المكتبة من العملات الإسلامية والعربية النادرة، فضلاً على العملات السعودية عبر المراحل المختلفة. وتبلغ مقتنيات المكتبة أكثر من 8000 قطعة من العملات والمسكوكات، يعود تاريخها إلى العصور الأموية والعباسية والأندلسية والفاطمية والأيوبية والأتابكية والسلجوقية والمملوكية والعثمانية، ومن دول المشرق الإسلامي ودول المغرب العربي، إضافة إلى بعض النقود التي تعود إلى بعض الحضارات التي عاشت في الجزيرة العربية التي كانت تُضرب في مدن سك النقود في الجزيرة العربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة واليمامة وبيشة، وغيرها من المدن.

وقال المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر: لقد سعدت اليوم بتدشين هذا المعرض الافتراضي الذي هو امتدادٌ لمعرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة. موضحًا أن هذا العمل "يعتبر نقلة نوعية في معارض المكتبة؛ إذ إننا ننتقل إلى العالم الافتراضي الذي يوسع مجال المشاهدات وزوار المعرض".

وأكد ابن معمر أنه مع هذا المعرض والمعارض السابقة والقادمة ستكون المكتبة رائدة -بمشيئة الله تعالى- في عرض محتوياتها عن طريق التكنولوجيا والمعارض الافتراضية، والدخول إلى هذا الفضاء الرحيب الذي يختصر المسافات والحدود والجغرافيا؛ كي يصل بمنجزات المعرفة والحضارة إلى كل مكان في أنحاء العالم.

واختتم بالقول: نتمنى التوفيق -إن شاء الله- وأدعو الجميع لزيارة هذا المعرض عبر الشبكة العنكبوتية.

يذكر أن هذا المعرض الافتراضي هو امتدادٌ للمعرض الذي تنظمه المكتبة بعنوان: "المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور"، الذي افتُتح برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ودشنه المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 بفرع المكتبة بطريق خريص بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ورؤساء الهيئات الثقافية بوزارة الثقافة، وعدد من الشخصيات المعنية بالعملات والمسكوكات العربية والإسلامية النادرة.

ويشكل المعرض مدخلاً لعلم المسكوكات الإسلامية عبر العصور؛ لما يتضمنه من نماذج متعددة، ونقود وعملات وقطع نادرة متنوعة، تعطي كل منها مدلولاً دينيًّا ومعرفيًّا وتاريخيًّا وثقافيًّا وعسكريًّا وفنيًّا مهمًّا، بوصفها وثيقة ومسلَّمة تاريخية، تعطي شرحًا وافيًا للمراحل التاريخية والحِقب الزمنية المختلفة، وملامح هذه العصور وتحولاتها الاقتصادية والثقافية والحضارية التي سُكت فيها، ومدى متانتها الاقتصادية. كما تُقدِّم مدلولاً معرفيًّا لإبراز فنونها، والوقوف على عمق ثقافتها، وشمول معارفها، ومجالات إبداعاتها؛ لما يعكس ثراء الحضارة العربية والإسلامية، وتنوُّعها الكبير، وغيرها من المدلولات التي تبرز الآيات والشعارات وجماليات الخط ونوع المعادن الذي سُكت منها.