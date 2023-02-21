"عبدالله بن سلطان بن ناصر" يُهنِّئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

رفع الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكد أن هذا اليوم يزيدنا اعتزازًا وفخرًا بما وصلت له هذه البلاد المباركة من نجاحات وإنجازات متسارعة، وكذلك الفخر بما بذله قادة هذه البلاد المباركة من جهود عظيمة؛ إذ وضعوا ركائز أساسية مستمدَّة من كتاب الله وسُنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ساروا عليها، وجعلوها نبراسًا لنا إلى عهدنا الزاهر.
وأكد سموه أن ذكرى يوم التأسيس ذكرى وطنية ليوم تأسيس دولتنا السعودية، مستشعرين فيها نعمة الاستقرار والأمن والأمان المتحقق تحت راية التوحيد، تخليدًا لإنجازات من تاريخ عريق للمملكة، تمتد على مدى ثلاثة قرون، يفخر بها السعوديون على مَرّ الأجيال، تعزيزًا لمكانتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وسأل سمو الأمير عبدالله بن سلطان اللهَ تعالى أن يحفظ هذا الوطن الغالي وولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–، الذين يقدمون الغالي والنفيس في خدمة المواطن والمقيم في سبيل النهضة بهذه البلاد المباركة بالبناء، وإطلاق المشاريع الكبرى، والتحولات الرقمية والتقنية نحو المستقبل المشرق في ظل رؤية السعودية 2030، سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع نعمة الأمن والنماء.