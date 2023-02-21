"عبدالله بن سلطان بن ناصر" يُهنِّئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

وسأل سمو الأمير عبدالله بن سلطان اللهَ تعالى أن يحفظ هذا الوطن الغالي وولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–، الذين يقدمون الغالي والنفيس في خدمة المواطن والمقيم في سبيل النهضة بهذه البلاد المباركة بالبناء، وإطلاق المشاريع الكبرى، والتحولات الرقمية والتقنية نحو المستقبل المشرق في ظل رؤية السعودية 2030، سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع نعمة الأمن والنماء.