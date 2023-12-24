"إسلامية جازان" تستعرض منجزاتها بالعمل التطوعي خلال 2023

كما دعا "مدخلي"، المجتمع إلى المبادرة لفعل الخير، وحث الدعاة إلى التطوع في الدعوة إلى الله، وبيان فضل التطوع والعمل الخيري عبر منابر الجمع، وكذلك عقب الصلوات وفي المواسم وأماكن تجمع الشباب والشابات؛ لنساهم جميعًا في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، والتي من أهدافها تحقيق رقم مليون متطوع خلال هذا العام.