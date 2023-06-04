"الشؤون المدرسية" يُدشن ملتقى "الإدمان.. نهاية إنسان"

وجاءت الفعالية على مدى يومي 11 و12/ 11/ 1444هـ؛ حيث خصص اليوم الأول لزيارة مدارس البنين، بإشراف أحمد الحربي، واليوم الثاني لمدارس البنات بإشراف أمل براهيم الدريبي.