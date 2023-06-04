"الشؤون المدرسية" يُدشن ملتقى "الإدمان.. نهاية إنسان"

دشن مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية عبدالله بن صالح الثمالي، اليوم الأحد، ملتقى "الإدمان.. نهاية إنسان"، للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين، والذي نفذته وحدة الصحة المدرسية بالمكتب على مسرح مدارس ابن رشد.
حضر الملتقى نائب إدارة الصحة المدرسية بتعليم الرياض منصور الحربي، بمشاركة جهات عدة؛ ومنها: وحدة الصحة المدرسية بالحرس الوطني، ومستشفى إرادة والصحة النفسية بالرياض، وجمعية الدعوة بالروضة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي شبرا.
وجاءت الفعالية على مدى يومي 11 و12/ 11/ 1444هـ؛ حيث خصص اليوم الأول لزيارة مدارس البنين، بإشراف أحمد الحربي، واليوم الثاني لمدارس البنات بإشراف أمل براهيم الدريبي.
وأظهر قياس رضا المستفيد إعجاب الزوار بتنوع الملتقى وحسن التنظيم؛ حيث شهد حضورًا لافتًا من الزوار.
جاء ذلك في إطار حملة مكافحة المخدرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.