مستشفى الأفلاج يدشّن مبادرتين.. عيادة عن بُعد وغرفة ترفيهية للأطفال

دشّن مدير مستشفى الأفلاج العام سلطان الدوسري، مبادرتين يشملان عيادة طبية عن بُعد، وغرفة ترفيهية للأطفال المنومين والمرافقين لذويهم المراجعين.
وكشفت مستشفى الأفلاج أنه أصبح ممكنًا للمراجع الوصول إلى طبيبه من مكانك؛ عن طريق العيادات عن بعد في مستشفى الأفلاج العام، حيث تتوفر هذه الخدمة عن طريق حجز الموعد عبر تطبيق صحتي.
كما أعلن تجمع الرياض الصحي الأول عن تدشين مستشفى الأفلاج العام مبادرة اجتماعية، وذلك بتجهيز غرفة ترفيهية خاصة للأطفال المنومين، والأطفال المراجعين خلال أوقات الانتظار، وذلك بالتعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي.