مستشفى الأفلاج يدشّن مبادرتين.. عيادة عن بُعد وغرفة ترفيهية للأطفال

وكشفت مستشفى الأفلاج أنه أصبح ممكنًا للمراجع الوصول إلى طبيبه من مكانك؛ عن طريق ‫العيادات عن بعد في ‫مستشفى الأفلاج العام، حيث تتوفر هذه الخدمة عن طريق حجز الموعد عبر تطبيق ‫صحتي.