انطلاق بطولة الوفاء لشهيد الوطن "الحربي" بالمدينة المنورة 

وأكد القائمون على بطولة الوفاء أن هذه البطولة الرياضية تهدف إلى تعميق الروابط ونشر الروح الرياضية لتحقيق التنافس الشريف بين الجميع وتؤكد ما يحظى به أبناء هذا الوطن من اهتمام بالغٍ، وتترجم مثل هذه الفعاليات بطولات أبناء هذا الوطن والذين ضحوا بأرواحهم في ميدان العز والشرف والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن.