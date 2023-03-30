انطلاق بطولة الوفاء لشهيد الوطن "الحربي" بالمدينة المنورة 

انطلقت أمس الأربعاء فعاليات بطولة الوفاء لكرة القدم بالمدينة المنورة لشهيد الوطن محمد بن خالد الحربي، إذ شارك فيها 12 فريقاً، حيث اشتملت البطولة على 5 فرق من فئة البراعم في بطولة مستقلة، كما أقيم حفل خطابي في افتتاح البطولة ألقاه خالد الطويل. وبدأت البطولة بالسلام الملكي السعودي.
وعبر والد الشهيد خالد بن مانع الحربي في كلمة له عن شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حفظهم الله تعالى على برقية التعزية سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.
وشكر المانع المنظمين والقائمين على هذه البطولة الوطنية وجميع من حضر من الإعلاميين والرياضيين. ثم شاهد الحضور عرضاً للفرق الرياضية المشاركة، كما أقيمت مباراة الافتتاح بين فريق البلوز وفريق الصواريخ وانتهت بفوز البلوز 2/4 وحصولهم على كأس افتتاح البطولة الذي سلمه والد الشهيد.
وأكد القائمون على بطولة الوفاء أن هذه البطولة الرياضية تهدف إلى تعميق الروابط ونشر الروح الرياضية لتحقيق التنافس الشريف بين الجميع وتؤكد ما يحظى به أبناء هذا الوطن من اهتمام بالغٍ، وتترجم مثل هذه الفعاليات بطولات أبناء هذا الوطن والذين ضحوا بأرواحهم في ميدان العز والشرف والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن.