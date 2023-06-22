أمين الطائف يُكلف 400 موظف للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

يأتي ذلك لتقديم كل الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسائحين وضيوف الرحمن، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم.