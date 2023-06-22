أمين الطائف يُكلف 400 موظف للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

أصدر أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف أكثر من 400 موظف؛ للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1444هـ.
يأتي ذلك لتقديم كل الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسائحين وضيوف الرحمن، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم.
وأكدت أمانة الطائف، سعيها المستمر لتقديم الخدمات البلدية للأهالي وزوار المحافظة وحجاج بيت الله الحرام، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، دون انقطاع ولمدة 16 يومًا.
كما أكدت حرصها على متابعة تطبيق وامتثال المرافق التجارية والغذائية للاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمستهلكين أو لها علاقة مباشرة بالصحة العامة.
وتواصل الأمانة تقديم الخدمات الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل يسر وسهولة في ظل تطوير الأنظمة الرقمية لتحسين الخدمات البلدية والارتقاء بجودة خدمة العملاء.
وبينت أن البوابة تتيح للمستفيدين جميع الخدمات، كما جرى تفعيل العديد من الخدمات عبر النفاذ الوطني الموحد، في خطوة تهدف إلى سرعة الأداء وتقليص الإجراءات.
ورفعت الأمانة، درجة الجاهزية والتنسيق بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، وهناك تنسيق تكاملي مع القطاعات الخدمية والأمنية لتعزيز الخدمات البلدية، بجانب استقبال الملاحظات عبر مركز البلاغات الموحد على الرقم 940، بالإضافة إلى منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل" للأجهزة الذكية، وتقوم الفرق الميدانية بمباشرتها ومعالجة الشكاوى على مدار الساعة.
وأوضحت أمانة الطائف، أن هناك فرقًا إشرافية من وكالة الخدمات والبلديات الفرعية وإدارات النظافة وصحة البيئة والصحة العامة والأسواق، تتابع ميدانيًا الخدمات المقدمة للأهالي، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفات والتجاوزات التي تطال الصحة العامة.
ولفتت إلى أن فرق البلديات الفرعية ستكثف خدماتها الميدانية؛ لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من تقديم خدمات النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات.
كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في جميع المرافق الخدمية؛ لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية وباقي المرافق العامة والخدمات البلدية حتى في المواقع السياحية التي يكثر ارتياد الزوار لها خلال الإجازة.