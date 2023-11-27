38 برنامجاً علمياً بالمؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة

وتشكل إقامة المؤتمر للعام الثاني على التوالي فرصة للكوادر الصحية والمهتمين بالمجال الصحي في إثراء الجانب العلمي والعملي من خلال حضور البرنامج العلمي الذي يشمل إقامة 38 جلسة علمية ومحاضرات وورش العمل بمشاركة 30 متحدثاً ورئيس جلسة من محاضرين دوليين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، إضافة إلى المحاضرين من داخل السعودية.