84 % نسبة الالتزام بالتوطين في وكالات بيع السيارات بنجران وحبونا

قامت لجنة التوطين بعمل جولات ميدانية على نشاط وكالات بيع السيارات؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين في كل من نجران وحبونا، وذلك بتوجيه ومتابعة من الأمين العام للجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري.

وصرَّح "الدوسري" بأن الزيارات نتج منها زيارة ١٩ منشأة، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين فيها بلغ ١٢١موظفًا سعوديًّا، وأن أعداد الوافدين بلغ ٢٣ وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار منشأتَيْن.

وأكد "الدوسري" أنه تم حصر فرصتي عمل، جارٍ تجهيزهما لشغلهما بالسعوديين.

وقد تجاوزت نِسَب التوطين في المنشآت التي تمت زيارتها ٨٤ %.

وأوضح "الدوسري" أن أعمال التوطين مستمرة على مدار اليوم من خلال الزيارات الصباحية والمسائية لمتابعة قرارات التوطين.. داعيًا أصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.