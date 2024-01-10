"تخصصي جمعيات ذوي الإعاقة" يشارك في مؤتمر خدمات الحج والعمرة

وتضمّنت الورشة عددًا من المحاور الجوهرية، وهي: منهجية تحديث استراتيجية المجلس، ولمحة عن أفضل الممارسات، ونقاش حول تطلعات المجلس المستقبلية والمبادرات النوعية، وجلسة حوارية حول التحديات والعوائق وتحليل أصحاب المصلحة.