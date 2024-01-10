"تخصصي جمعيات ذوي الإعاقة" يشارك في مؤتمر خدمات الحج والعمرة

شارك المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، اليوم الأربعاء، في النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، ضمن وفد المجالس التخصصية والمناطقية الذي نظمه مجلس الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة د. سعدون بن سعد السعدون، ونائب رئيس المجلس د. ثامر بن ناصر الغشيان، والرئيس التنفيذي للمجلس عبدالمجيد الدهمشي.
وتضمّن نشاط الوفود المشاركة من مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية والتخصصية واللجان التنسيقية، حضور افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، وزيارة جناح المجلس الرئيسي والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
كما تضمنت مشاركتهم زيارة مقر مجلس منطقة مكة وحاضنة جدارات، وزيارة جمعية البيضاء للتنمية، إضافة إلى زيارة مركز التوحد بالجمعية الخيرية النسائية.
وحضر المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة تحديث استراتيجيات مجلس الجمعيات الأهلية.
وتطرقت الورشة لأهداف رئيسية، اشتملت على: تحديد تطلعات وطموح المجلس للفترة الاستراتيجية المقبلة، ومراجعة خارطة الطريق الاستراتيجية للمجلس، وتحديد القضايا الاستراتيجية والمبادرات النوعية، إضافة إلى توزيع الأدوار بين المجالس المناطقية والتخصصية والمجلس الرئيسي.
وتضمّنت الورشة عددًا من المحاور الجوهرية، وهي: منهجية تحديث استراتيجية المجلس، ولمحة عن أفضل الممارسات، ونقاش حول تطلعات المجلس المستقبلية والمبادرات النوعية، وجلسة حوارية حول التحديات والعوائق وتحليل أصحاب المصلحة.