"الذوق العام" تنظم مؤتمرًا صحفيًا لبرنامج "التسوق"

عقدت الجمعية السعودية للذوق العام، مساء يوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لبرنامج التسوق، الذي يأتي بالشراكة مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية؛ سعيًا لنشر وتعزيز ثقافة الذوق العام في مراكز التسوق ومراكز التجزئة، وذلك مواكبةً للتوجهات الوطنية التي تستهدف تطوير وتنمية مختلف قطاعات المجتمع، ورؤية المملكة 2030 ضمن تحسين جودة الحياة.
وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن برنامج التسوق يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقواعد والأنظمة والذوقيات ذات العلاقة، وتنمية الممارسات الإيجابية القائمة على تبني ثقافة الذوق العام، بالإضافة إلى تحسين تجربة زوار ومرتادي المرافق التجارية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف جميع شرائح المجتمع من مرتادي مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، بالتعاون مع ما يفوق ١٤ مجمعًا تجاريًا ومركز تجزئة بالمنطقة الشرقية.
وأضاف أن برنامج "التسوق" يأتي امتدادًا لمشروع "مجتمع الذوق" الذي دشنه سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود - أمير المنطقة الشرقية - الرئيس الفخري للجمعية، كما يتضمن البرنامج عدة نشاطات وفعاليات مختلفة، في سبيل تحقيق رسالته وأهدافه المرجوة.
كما أوضح المحبوب أن منهجية عمل برنامج "التسوق" انطلقت بتوصيف جميع محطات رحلة عملية التسوق، بدءًا بوصول المتسوق إلى موقع المؤسسة التجارية، مرورًا بنقاط التماس مع مزودي الخدمات والمتسوقين، وكذلك مرافق تلك المؤسسات، ومن ثم بناء الممارسات المثلى التي يجب التحلي والالتزام بها في كل محطة، كاحترام مساحة الآخرين، وتجنب الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قد يراها البعض مناسبة لقربها من المدخل، وكذلك إعادة السلع لمواقعها الصحيحة في حال عدم الرغبة في الشراء، لما لذلك من أثر كبير في تضليل العملاء الآخرين، وقد يتسبب في بعض الخلافات عند نقاط البيع، وكذلك التعاون مع البائعين، وتقدير دورهم وجهدهم الكبير في المساهمة في خلق تجربة تسوق سهلة للجميع.