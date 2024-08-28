"الذوق العام" تنظم مؤتمرًا صحفيًا لبرنامج "التسوق"

كما أوضح المحبوب أن منهجية عمل برنامج "التسوق" انطلقت بتوصيف جميع محطات رحلة عملية التسوق، بدءًا بوصول المتسوق إلى موقع المؤسسة التجارية، مرورًا بنقاط التماس مع مزودي الخدمات والمتسوقين، وكذلك مرافق تلك المؤسسات، ومن ثم بناء الممارسات المثلى التي يجب التحلي والالتزام بها في كل محطة، كاحترام مساحة الآخرين، وتجنب الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قد يراها البعض مناسبة لقربها من المدخل، وكذلك إعادة السلع لمواقعها الصحيحة في حال عدم الرغبة في الشراء، لما لذلك من أثر كبير في تضليل العملاء الآخرين، وقد يتسبب في بعض الخلافات عند نقاط البيع، وكذلك التعاون مع البائعين، وتقدير دورهم وجهدهم الكبير في المساهمة في خلق تجربة تسوق سهلة للجميع.