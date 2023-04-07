محافظ عنيزة يتفقد معرض "داري" ويؤكد: يدعم الناتج المحلي ويخلق فرصًا وظيفية

ويهدف المعرض الذي يقام في نسخته الأولى بعنيزة لتحقيق عدة أهداف؛ منها تنشيط الحراك الاقتصادي واستقطاب ماركات خليجية وصل عددها لأكثر من ٥٥ ماركة مختصة بالعطور والأزياء وإتاحة الفرصة لعدد من المهتمين للاستفادة من الخبرات الموجودة وتشجيع الناتج المحلي، علاوة على خلق فرص عمل للجنسين توافقًا مع رؤية ٢٠٣٠م.