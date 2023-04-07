محافظ عنيزة يتفقد معرض "داري" ويؤكد: يدعم الناتج المحلي ويخلق فرصًا وظيفية

زار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم معرض "داري" للعطور والأزياء، بحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم وعدد من مديري الدوائر الحكومية والوجهاء والأعيان.
ويهدف المعرض الذي يقام في نسخته الأولى بعنيزة لتحقيق عدة أهداف؛ منها تنشيط الحراك الاقتصادي واستقطاب ماركات خليجية وصل عددها لأكثر من ٥٥ ماركة مختصة بالعطور والأزياء وإتاحة الفرصة لعدد من المهتمين للاستفادة من الخبرات الموجودة وتشجيع الناتج المحلي، علاوة على خلق فرص عمل للجنسين توافقًا مع رؤية ٢٠٣٠م.
واطلع الجميع على أركان العطور والأزياء، وكذلك الركن الصحي لمستشفى الملك سعود، وركن الرسم بالبخور، وركن الورد الطائفي، ومنصة الضيافة، والمركز الإعلامي.
وفي ختام الزيارة، أكد محافظ عنيزة أن المعرض يأتي في ظل دعم حكومتنا الرشيدة لتعزيز دور الناتج المحلي ودعمه ليفرض وجوده في السوق، وكذلك استقطاب العلامات العالمية للاستفادة من تجاربها مما يُعزز من الحراك الاقتصادي ويخلق فرص عمل ومصادر رزق عديدة وهذا أمر ملحوظ اليوم.
وأضاف: إن منطقة القصيم تحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة، ونجد المنطقة تتميز في مجالات كثيرة؛ ومنها معرض "داري" الذي يعد إضافة نوعية للمعارض بالمنطقة؛ بفضل التنظيم والمشاركات المميزة والمختلفة والتي شهدت إقبالًا كبيرًا.