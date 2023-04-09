"رفاء للتنمية الأسرية" تطلق حملتها التوعوية والإعلامية للتعريف بمبادراتها

وحتى تكون رؤية الجمعية نبراسًا مضيئًا لخدمات الأسر المتعففة وتوعية وتثقيف الأبناء وجعلهم أفرادًا فاعلين في مجتمعهم والعمل على دعم تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم، وعليه فقد تم العمل على إعداد خطة إعلامية تثقيفية تهدف إلى تقديم جملة من الرسائل الاتصالية التي تُسهم بشكل كبير في صناعة الأثر وتقديم المحتوى الرصين الذي يعكس جهود الجمعية والنواتج المتوقعة من المبادرات التي أطلقتها والجاري تنفيذها.