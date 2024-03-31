وكيل عسير يزور مبادرة "وصال" لمتطوعات فريق بصمة بيشة

زار وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس ومحافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد ، مبادرة (وصال ) التي نفذتها متطوعات فريق بصمة بيشة التطوعي ، بمشاركة عدد من الداعمين والجمعيات الخيرية والجهات الأهلية.
واستمع" ابن جريس " لشرح مفصل عن فكرة المبادرة ، حيث أوضحت قائدة المبادرة أماني آل رفده ، أن المبادرة تهدف إلى تكوين حلقة وصل بين الشركاء والداعمين وبين الأسر المتعففة ، من باب إسعادهم وإدخال السرور عليهم ، وتحقيق التكافل والترابط الاجتماعي وأشارت بأن جميع ما تم عرضه في المبادرة من ملابس ومستلزمات نسائية وهدايا جديدة وقدمت بشكل تسوقي خيري بفكرة نوعية مختلفة تتيح للأسر اختيار ما تحتاجه وما يناسبها .
كما اطلّع" ابن جريس "على أركان وأعمال الجهات المشاركة الذين اجتمعوا لخدمة هؤلاء المستفيدين من المبادرة ،تلا ذلك جولة على المبادرة التي ضمت نخبة من المتطوعات لخدمة الفئة المستهدفة .