وكيل عسير يزور مبادرة "وصال" لمتطوعات فريق بصمة بيشة

واستمع" ابن جريس " لشرح مفصل عن فكرة المبادرة ، حيث أوضحت قائدة المبادرة أماني آل رفده ، أن المبادرة تهدف إلى تكوين حلقة وصل بين الشركاء والداعمين وبين الأسر المتعففة ، من باب إسعادهم وإدخال السرور عليهم ، وتحقيق التكافل والترابط الاجتماعي وأشارت بأن جميع ما تم عرضه في المبادرة من ملابس ومستلزمات نسائية وهدايا جديدة وقدمت بشكل تسوقي خيري بفكرة نوعية مختلفة تتيح للأسر اختيار ما تحتاجه وما يناسبها .