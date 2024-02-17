"إسلامية نجران" تُطلق سلسلة محاضرات دعوية بمناسبة "يوم التأسيس"

يطلق فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، ممثّلًا في إدارة الدعوة والإرشاد؛ سلسلةً من البرامج الدعوية بالمنطقة ومحافظة شرورة، تزامنًا مع "يوم التأسيس".
وتنطلق أولى هذه المحاضرات بالمنطقة، اليوم السبت، بجامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية، بمحاضرة عن "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر"، بعد صلاة المغرب، يقدمها المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي.
وكذلك محاضرة بعنوان "أهمية اجتماع الكلمة"، يقدمها الشيخ محمد القحطاني، بمسجد زيد بن حارثة بحي العريسة، بعد صلاة العشاء.
بالإضافة إلى محاضرة يقدمها الشيخ حسن الحبابي عن "غرس قيم اللحمة الوطنية"، بجامع ابن باز بحي الأمير مشعل، بعد صلاة العشاء.
ويستمرّ البرنامج إلى يوم الاثنين 9 شعبان الجاري، بمحاضرتين عن "تحصين الشباب من الأفكار الضالّة"، يلقيها الشيخ علي عبدلي، بجامع العزام بحي الأمير مشعل، بعد صلاة المغرب.
ومحاضرة بعنوان "مقومات حب الوطن"، يقدمها الشيخ علي آل بخيت، بجامع الوادعي، بعد صلاة العشاء، بحي الفهد الجنوبي، وأيضًا محاضرة يوم الأربعاء عن "خطر عزل الشباب عن العلماء الربانيين"، بجامع العنود بحي تصلال، بعد صلاة العشاء، يلقيها الشيخ علي الحارثي.
ويمتدُّ البرنامج إلى محافظة شرورة؛ حيث تبدأ اليوم السبت محاضرة عن "لزوم الجماعة وخطر الفرقة والاختلاف"، يقدمها الشيخ حمد الكربي، بجامع روضة الوالدين بحي سلطانة، بعد صلاة العشاء.
وكذلك يقدم الشيخ فرج المنهالي محاضرةً عن "أهمية الوسطية والاعتدال"، بجامع البراء بن مالك بحي الفهد، بعد صلاة العشاء، إلى جانب محاضرة بعنوان "تعزيز دور المجتمع في تحقيق مفهوم الولاء لهذه البلاد المقدسة ودفاعه عنها"، يقدمها الشيخ مساعد الهمامي، بجامع ابن شهاب الزهري، يوم الثلاثاء، بعد صلاة العشاء.
وتأتي هذه البرامج استشعارًا من دور الفرع بأهمية مواكبة المناسبات الوطنية وتذكير المجتمع بالمحافظة على أمن هذا الوطن، إضافة إلى تعزيز الولاء لولاة الأمر والطاعة لهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بوحدة بلادنا المباركة.