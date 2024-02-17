"إسلامية نجران" تُطلق سلسلة محاضرات دعوية بمناسبة "يوم التأسيس"

ومحاضرة بعنوان "مقومات حب الوطن"، يقدمها الشيخ علي آل بخيت، بجامع الوادعي، بعد صلاة العشاء، بحي الفهد الجنوبي، وأيضًا محاضرة يوم الأربعاء عن "خطر عزل الشباب عن العلماء الربانيين"، بجامع العنود بحي تصلال، بعد صلاة العشاء، يلقيها الشيخ علي الحارثي.