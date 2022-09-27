شاهد.. أمير القصيم في ضيافة "المنشآت التدريبية" للتدريب التقني والمهني

وقد كان للركن أيضًا دور فعّال ورئيسي في المساهمة في إنجاح احتفالات اليوم الوطني، وذلك من خلال المشاركة في التنظيم والإدارة والإشراف من قبل كل من متدربي كلية السياحة بالقصيم ومتدربات كلية التقنية للبنات بالرس.