شاهد.. أمير القصيم في ضيافة "المنشآت التدريبية" للتدريب التقني والمهني

احتفل ركن المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة الرس بختام مشاركته بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢، التي أقيمت في مركز الأمير سلطان الحضاري والتي امتدت لمدة أسبوع، ممثلاً بكلية التقنية للبنين، وكلية التقنية للبنات، وكلية السياحة، والمعهد الصناعي الثانوي.
واختتم الركن فعالياته بزيارة وتشريف سمو أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، لجناح منشآت التدريب التقني والمهني بمحافظة الرس، أثناء رعايته الكريم ندوة "القصيم خلال مراحل التوحيد".
ونجح ركن التدريب التقني والمهني خلال مشاركته في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة التي شملت فقرات مختلفة من خلال تزيين الأطفال برسومات الوجه احتفالًا بهذه المناسبة، وتقديم استشارات مجانية في العديد من المجالات التي تعكس الأنشطة التقنية والمهنية الهادفة إلى نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين أفراد المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
كما قدم الجناح عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة بشكل يومي وبعدة مجالات مختلفة في تخصصات الحاسب الآلي، الموارد البشرية.
وقد كان للركن أيضًا دور فعّال ورئيسي في المساهمة في إنجاح احتفالات اليوم الوطني، وذلك من خلال المشاركة في التنظيم والإدارة والإشراف من قبل كل من متدربي كلية السياحة بالقصيم ومتدربات كلية التقنية للبنات بالرس.
وبلغ عدد المشاركين في إدارة الركن أكثر من 20 مشرفًا ومشرفة، وأكثر من 70 متدربًا ومتدربةً شاركوا بفعالية كبيرة في نجاح ركن منشآت التدريب التقني والمهني بالرس المشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي 92.
وتأتي هذه المشاركة بهدف التوعية بقيمة العمل التقني والمهني وتشجيع أبناء وبنات الوطن للانخراط في التدريب المتقن لسد حاجة سوق العمل، وإيجاد ورش حية تقدم للزوار جاء بدافع تعريف أفراد المجتمع بمدى جودة ما تقدمه مخرجات التدريب التقني من خلال تلقيها التدريب في جهة تسعى إلى تطوير وتجديد برامجها التطويرية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية لسوق العمل.