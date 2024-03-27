ملتقى الجمعيات التعاونية والخيرية ينطلق 4 ذي الحجة المقبل بجامعة الفيصل بالرياض

تنظم جمعية نمو التعاونية (متعددة الأغراض) بالتعاون مع جامعة الفيصل وبإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (ملتقى الجمعيات التعاونية والخيرية تحت شعار: التحديات الراهنة وآفاق المستقبل)، وذلك يوم الاثنين 4 ذي الحجة المقبل، ويستمر لمدة يومين في مسرح جامعة الفيصل بمدينة الرياض.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نمو التعاونية ومدير ملتقى الجمعيات التعاونية والخيرية عبدالله بن منصور المالك أن الملتقى يهدف إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه الجمعيات، وتحديد آليات مواجهتها وتحديد مصادر الاستدامة المالية لهذه الجمعيات، وعرض التجارب وتبادل الخبرات.
وأبان أن الملتقى يسلط الضوء على استراتيجياتها وخططها التطويرية، وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة أهداف ورؤية المملكة 2030، وتعزيز العمل المجتمعي المشترك، وتعميم ثقافة العمل التعاوني والخيري، واستشراف المستقبل.
وأشار "المالك" إلى أن الملتقى موزع على (6) جلسات على مدار اليومين، وتضم المحاور التالية: التحديات والحلول، والنظرة المستقبلية، ودور الإعلام التعاوني والخيري في مواجهة التحديات، وتطلعات رؤية المملكة 2030 تجاه العمل التعاوني والخيري، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجمعيات التعاونية والخيرية، وقصص النجاح والدروس المستفادة، ونماذج وتجارب الجمعيات التعاونية والخيرية وأولويات التنمية المجتمعية بالرياض.
ويشارك في هذه الجلسات عدد من أساتذة الجامعات والمختصين والخبراء وقيادي الجمعيات التعاونية والخيرية.
وأضاف "المالك": إنه سيجري تنظيم معرض مصاحب للملتقى في جامعة الفيصل بالرياض يهدف إلى إتاحة الفرصة للجمعيات التعاونية والخيرية للمشاركة فيه والتعريف بأنشطتها وإنجازاتها.
ويشارك في الملتقى والمعرض المصاحب 50 جمعية ومؤسسة؛ من أبرزها: جمعية رعاية الأيتام (إنسان)، ومؤسسة الرياض الخيرية، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود ومجلس الجمعيات التعاونية، ولمن يرغب بالاشتراك في المعرض المصاحب للملتقى التواصل مع الدكتور تركي العيار رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام جوال 0505470037 أو إرسال إيميل للجمعية على info@nomu.org.sa.