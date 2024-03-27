ملتقى الجمعيات التعاونية والخيرية ينطلق 4 ذي الحجة المقبل بجامعة الفيصل بالرياض

وأشار "المالك" إلى أن الملتقى موزع على (6) جلسات على مدار اليومين، وتضم المحاور التالية: التحديات والحلول، والنظرة المستقبلية، ودور الإعلام التعاوني والخيري في مواجهة التحديات، وتطلعات رؤية المملكة 2030 تجاه العمل التعاوني والخيري، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجمعيات التعاونية والخيرية، وقصص النجاح والدروس المستفادة، ونماذج وتجارب الجمعيات التعاونية والخيرية وأولويات التنمية المجتمعية بالرياض.