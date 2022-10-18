حائل.. تدشين فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى⁩ 2022

ويهدف الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى⁩ إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، كوسيلة فعّالة للحصول على خدمة آمنة والحدّ من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة، مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي وتطهيرها، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل، وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى؛ للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.