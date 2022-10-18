حائل.. تدشين فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى⁩ 2022

دشن مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، اليوم الثلاثاء، في مقر كلية الطب؛ فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى 2022م.
جاء ذلك بحضور مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور خالد بن حمد العنزي، بالتعاون مع جامعة حائل والغرفة التجارية، ومشاركة عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والتطوُّع الصحي.
ويهدف الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، كوسيلة فعّالة للحصول على خدمة آمنة والحدّ من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة، مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي وتطهيرها، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل، وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى؛ للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.
كما استهدفت "صحة حائل" من خلال هذه الفعاليات منسوبي وطلاب وطالبات الكليات الصحية؛ لإطْلاعهم على أبرز التحديثات بما يخص هذا المجال المهم والحيوي.
وتتضمّن فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى عمل اجتماع وورشة، بحضور عدد من الجهات الحكومية؛ لمناقشة التحدّيات فيما يخصّ اختصاص مكافحة العدوى والتعقيم المركزي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة مثل: المحاضرات، وورش العمل، والأركان التوعوية، والبوسترات، والمسابقات، وغيرها في مختلف المنشآت الصحية.