فريق رحلة "نجوم كيان السياحية" يختتمون رحلتهم الممتعة لأبها وجازان

وصل فريق "رحلة نجوم كيان" السياحية من رحلتهم الميمونة إلى فندق مداريم كراون راعي الرحلة، والتي استغرقت تسعة أيام قضوها في ربوع أبها البهية وجازان الجبلية، تعرفوا خلالها على عديد المعالم السياحية والأثرية والتراثية واستقوا الكثير من المعارف والخبرات، وصقلوا مواهبهم في كثير من البرامج والهوايات.
وكان في استقبالهم الدكتورة وفاء الصالح عضو مجلس الإدارة وإيمان الحمدان مدير إدارة وحدة الاستراتيجية والمشاريع، حيث تم الاحتفال بعودتهم والاستماع لمشاعرهم وفرحتهم بتلك التجربة الرائعة والمثيرة للدهشة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج المصاحبة. وتم تكريم النجوم المميزين وشركاء النجاح الداعمين للرحلة.
وفي التفاصيل، ضمت الرحلة "20" من مستفيدي ومستفيدات جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمرافقة، خالد مدخلي مدير إدارة الاتصال وعدد من الاختصاصيات الاجتماعيات.
وتضمن مسار الرحلة محطات توقف للتعرف على التنوع الثقافي والحضاري، منها زيارة برج الخرج بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وزيارة ديوانية العشاش بمحافظة وادي الدواسر، وصولاً إلى السكن في أبها البهية.
وزار الفريق كل من "منتزه هام السحاب السياحي في السودة، وقضوا يومًا ترفيهيًا ممتعًا، وتجولوا في باحة ربيعة وزاروا قرية الوغل ومتحف الجحل، وسد وادي ضبوعي ومزرعة الفراولة، كذلك قضى الفريق يومًا مليئًا بالتحدي والنشاط، بزيارة منتزه المسقي ، حيث فاز فريق البنات بسباق الدراجات، وربح فريق البنين بلعبة البينتبول، كما استمتعوا بتجربة قيادة سيارات الكارتنج والألعاب الأخرى بمركز سما بارك الترفيهي.
كما قام "فريق نجوم كيان" بزيارة جزيرة فرسان، ومحمية الغزلان بفرسان، واستمتعوا بمشاهدتها في بيئتها الطبيعية. والتقوا الشاعر المؤرخ إبراهيم مفتاح، الذي تحدث عن تاريخ الجزيرة عبر العصور، وقاموا بزيارة متحفه الشخصي واطلعوا على محتوياته من قطع ومخطوطات أثرية.
ثم زاروا شاطئ جازان واستمتعوا بالسباحة فيه. وتناولوا الغداء على مطلات جبال فيفاء، وعادوا إلى مركز سما بارك الترفيهي بأبها البهية وقضوا وقتًا ممتعًا.
كذلك قضى فريق نجوم كيان يومًا ممتعًا، متنقلين بين أشجار العنب والرمان في مزرعة أعناب السياحية، ثم جلسة مميزة بضيافة كريمة من أباجورة لاونج، وفي اليوم الأخير من الرحلة الممتعة والمثيرة قام الفريق بزيارة منتزه الحبلة، واستمتعوا بإطلالته ومرافقه وقضوا وقتًا ممتعًا بركوب الدبابات، واختتم يومهم بحضور مباراة الهلال- السد، ثم عادوا إلى العاصمة الرياض سالمين.
وقالت الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح عضو مجلس الإدارة بجمعية كيان: سعدت باستقبال فريق رحلة نجوم كيان، وقد عبّروا عن سعادتهم وفرحتهم بالمشاركة في هذه الرحلة، التي أكسبتهم العديد من المهارات والمعارف، والاطلاع على أماكن الجذب السياحي، في أنحاء وطننا الغالي، ومن أهمها الوجهات السياحية في منطقة عسير وجازان، وأضافت هذه الرحلة للنجوم المزيد من الاستقلالية والثقة بالنفس، وروح التعاون فيما بينهم، وهي من أهم أهداف جمعية كيان التي تؤكدها جميع الأنشطة والفعاليّات.
وسألت الله التوفيق والسداد لجميع العاملين في الجمعية، مقدمةً الشكر والتقدير لكل الداعمين والمسيرين لرحلة نجوم كيان.
كما أعربت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة عن سعادتها بعودة فريق نجوم كيان بالسلامة من رحلتهم الميمونة، مؤكدةً أن أهداف جمعية كيان للأيتام تشمل ربط مستفيدي الجمعية بمناطق وطنهم وتعميق شعورهم بالفخر والانتماء.
وأضافت الغامدي: الحمد لله كانت الرحلة هادفة وثرية بالمعلومات التي استفادوا منها، حيث أثرت ثقافتهم ومعرفتهم بتراث وطنهم ومعالمه، وها هم يعودون وهم أكثر نشاطًا واستعدادًا لعام دراسي جديد.