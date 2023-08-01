فريق رحلة "نجوم كيان السياحية" يختتمون رحلتهم الممتعة لأبها وجازان

وقالت الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح عضو مجلس الإدارة بجمعية كيان: سعدت باستقبال فريق رحلة نجوم كيان، وقد عبّروا عن سعادتهم وفرحتهم بالمشاركة في هذه الرحلة، التي أكسبتهم العديد من المهارات والمعارف، والاطلاع على أماكن الجذب السياحي، في أنحاء وطننا الغالي، ومن أهمها الوجهات السياحية في منطقة عسير وجازان، وأضافت هذه الرحلة للنجوم المزيد من الاستقلالية والثقة بالنفس، وروح التعاون فيما بينهم، وهي من أهم أهداف جمعية كيان التي تؤكدها جميع الأنشطة والفعاليّات.