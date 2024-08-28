"ليلة البدر".. أمسية ثقافية عن الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن

نظمت جمعية التنمية الأهلية بظهرة لبن، برنامج نادي الثقافة، بعنوان "ليلة البدر.. صفحات من سيرة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن رحمه الله".
جاء ذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن خالد آل سعود، الذي كان في استقباله عند وصوله لمقر الجمعية رئيس مجلس الإدارة د. زايد بن علي الشهري، والمدير التنفيذي سياف بن فايز البيشي، والمستشار أحمد بن علي آل مطيع، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالجمعية.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الإدارة بالأمير ومرافقيه، ثم شاهد الأمير عرضًا مرئيًا عن برامج الجمعية، بعد ذلك دشّن الأمير عبدالعزيز "السناب" الرسمي للجمعية.
بعد ذلك بدأ البرنامج الثقافي بآيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ القارئ فهد قحل، ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة تكلم فيها عن صفحات من سيرة الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن، في حين قدم المستشار أحمد آل المطيع ورقة بعنوان: "الإبداع الثقافي البدر أنموذج".
تلا ذلك إلقاء قصائد رثاء في الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة درعًا تذكاريًا للأمير عبدالعزيز بن خالد، بهذه المناسبة والتقطت الصور التذكارية.
حضر اللقاء الوزير المفوض الدكتور عبدالعزيز الزير، ورئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث المهندس طلال الشرهان، وعدد من المثقفين وأهالي الحي.