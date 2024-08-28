"ليلة البدر".. أمسية ثقافية عن الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن

جاء ذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن خالد آل سعود، الذي كان في استقباله عند وصوله لمقر الجمعية رئيس مجلس الإدارة د. زايد بن علي الشهري، والمدير التنفيذي سياف بن فايز البيشي، والمستشار أحمد بن علي آل مطيع، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالجمعية.