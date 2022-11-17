"‫تعليم سراة عبيدة" مُستعدة لاختبار 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل

أعلنت إدارة تعليم سراة عبيدة، اليوم الخميس، اختتام استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444هـ.
وينتظم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية، داخل قاعات الاختبارات، صباح الأحد المقبل 26 / 4 / 1444هـ؛ لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة.
ومن جهة أخرى أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.
وقال "العلكمي": إنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة، لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات.
وكذا التأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكونترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلاً.
وشدد "العلكمي" على ضرورة تجنب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.
ووجّه رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوق الدراسي.
وأوصى "العلكمي" بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية لارتباطها بدروس للفصل الدراسي الثاني، موجهًا بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول، عبر النظام المركزي "نور".