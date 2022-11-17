"‫تعليم سراة عبيدة" مُستعدة لاختبار 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل

ومن جهة أخرى أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.