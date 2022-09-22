مباني تعليم الرياض تتزين بأعلام المملكة وصور القيادة استعدادًا لليوم الوطني

واعتمدت إدارة التعليم 14 برنامجًا وفعالية في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ (92) للمملكة تحت شعار "هي لنا دار " والتي سيجري تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، ابتداءً من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.