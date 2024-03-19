"التنمية الاجتماعية" بوادي فاطمة ينظم مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار للمعتمرين

وشكر مديرعام الفرع في ختام المبادرة الجمعيات المشاركة والمتطوعين على جهودهم المستمرة في تقديم الخدمات لخدمة الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة، وخصوصًا بشهر رمضان المبارك، وخدمة ضيوف مكة القادمين من البوابة الشمالية (الجموم)، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص التطوعية المجتمعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي.