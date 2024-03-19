"التنمية الاجتماعية" بوادي فاطمة ينظم مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار للمعتمرين

ينظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة مبادرة تطوعية لتوزيع وجبات إفطار صائم للمعتمرين، في برنامج استقبال ضيوف الرحمن، حيث جرى حتى الآن توزيع أكثر من 4000 وجبة إفطار صائم و2000 كرتون مياه للمعتمرين.
جاء ذلك بالتعاون مع مركز تفويج الحجاج طريق مكة - المدينة وبمشاركة الجمعية الخيرية بمدركة (غيث) وبمشاركة عددٍ من المتطوعين والمتطوعات، وبحضور ومشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي وعددٍ من قيادات فرع الوزارة.
وشكر مديرعام الفرع في ختام المبادرة الجمعيات المشاركة والمتطوعين على جهودهم المستمرة في تقديم الخدمات لخدمة الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة، وخصوصًا بشهر رمضان المبارك، وخدمة ضيوف مكة القادمين من البوابة الشمالية (الجموم)، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص التطوعية المجتمعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي.