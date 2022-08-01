"موارد وتنمية الباحة" تقيم "ملتقى الأسرة الواعية" بمشاركة 12 جهة

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، ملتقى بعنوان (الأسرة الواعية) بحضور وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز بن بركات المالكي، ومدير عام فرع الوزارة شائق بن محمد آل شائق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الأسرة؛ لكونها المكون الأساسي للمجتمع وتعزيز القيم الإنسانية من احترام ومودة ورحمة وإصلاح، إضافة إلى التوعية ببرامج الرعاية الاجتماعية والخدمات النفسية وخدمات الترفيه والثقافة لكبار السن من الجنسين والأرامل، والتوعية بالخدمات الطبية لمرضى التأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتعزيز مفهوم الأسرة بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
فيما شاركت في الملتقى 12 جهة شملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الباحة، ولجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الباحة، ولجنة شؤون الأسرة، ومستشفى النقاهة ومركز العلاج الطبيعي، وجمعية التنمية الأسرية (معين)، وجمعية زواج التنموية، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الإسلامية، وأثر للتطوع الصحي، والجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام)، وجمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار (إسعاد).
كما نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022م والتي شارك فيها مكتب العمل بمنطقة الباحة.
وتهدف الفعاليات المتنوعة والتي اشتملت على العديد من العروض وتوزيع المنشورات إلى توعية فئات المجتمع بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والمؤشرات الدالة عليها وطرق الإبلاغ عنها عند ملاحظتها، إضافة إلى إبراز جهود الوزارة في هذا الجانب.