"موارد وتنمية الباحة" تقيم "ملتقى الأسرة الواعية" بمشاركة 12 جهة

فيما شاركت في الملتقى 12 جهة شملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الباحة، ولجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الباحة، ولجنة شؤون الأسرة، ومستشفى النقاهة ومركز العلاج الطبيعي، وجمعية التنمية الأسرية (معين)، وجمعية زواج التنموية، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الإسلامية، وأثر للتطوع الصحي، والجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام)، وجمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار (إسعاد).