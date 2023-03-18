خلال فبراير.. "صحة حائل" تنفذ 734 جولة رقابية على المنشآت الصحية وترصد 68 مخالفة

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل، ممثلةً في إدارة الالتزام، خلال شهر فبراير من العام 2023م؛ 734 جولة رقابية شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.
وتفصيلًا: نفذت إدارة الالتزام 85 جولة على مستشفيات، و183 جولة لمجمعات طبية خاصة، و4 جولات للمختبرات، و441 جولة لصيدليات، و11 مركز نظارات، و4 مراكز علاج طبيعي.
وجرى خلال هذه الجولات رصد 68 مخالفة؛ منها 52 مخالفة أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و12 مخالفة أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية، و4 مخالفات أُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.