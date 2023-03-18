خلال فبراير.. "صحة حائل" تنفذ 734 جولة رقابية على المنشآت الصحية وترصد 68 مخالفة

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل، ممثلةً في إدارة الالتزام، خلال شهر فبراير من العام 2023م؛ 734 ‏جولة رقابية شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ‏ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.‏