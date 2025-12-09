مدير "الشؤون الإسلامية" بعسير يلتقي مراقبي ومراقبات المساجد في بيشة

نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، لقاءً توعويًا لمراقبي ومراقبات المساجد بمحافظة بيشة، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة، بحضور 150 مشاركًا ومشاركة.
وحضر اللقاء فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، حيث قدّم عرضًا توعويًا تناول خلاله مسؤوليات وأخلاقيات مهنة مراقبة المساجد، شملت متابعة احتياجات المساجد والجوامع، ورصد حالاتها ميدانيًا، والتأكد من التزام منسوبيها بالمهام الوظيفية، بالإضافة إلى أهمية حسن التعامل، والإخلاص، والالتزام بالزي الرسمي وأوقات العمل.
وفي ختام اللقاء، شدد الشيخ "الخيري" على أهمية التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تحرص الوزارة على غرسها، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي ضمن برامج التدريب والتطوير الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الميدانية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
من جهته، عبّر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة، بدر بن سفر الشهري، عن شكره لفضيلة المدير العام على دعمه وجهوده في تطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لخدمة بيوت الله.