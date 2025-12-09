مدير "الشؤون الإسلامية" بعسير يلتقي مراقبي ومراقبات المساجد في بيشة

وحضر اللقاء فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، حيث قدّم عرضًا توعويًا تناول خلاله مسؤوليات وأخلاقيات مهنة مراقبة المساجد، شملت متابعة احتياجات المساجد والجوامع، ورصد حالاتها ميدانيًا، والتأكد من التزام منسوبيها بالمهام الوظيفية، بالإضافة إلى أهمية حسن التعامل، والإخلاص، والالتزام بالزي الرسمي وأوقات العمل.