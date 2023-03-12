"ملح القصب" يختتم فعالياته ببطولتي الفروسية في التقاط الأوتاد والرماية من على الخيل

اختتم موسم ملح القصب فعالياته بإقامة بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل، وبطولة كأس الاتحاد السعودي لالتقاط الأوتاد التي أقيمت على ميدان بلدية القصب للفروسية، بالتعاون بين بلدية القصب واتحاد الفروسية.
وجاءت نتائج بطولة الرماية من على ظهر الخيل على النحو التالي: أولاً شوط المتسلسل المركز الأول: عبدالملك بن محمد بن خريف، المركز الثاني: هشام بن علي التميمي، المركز الثالث: ابراهيم بن محمد المبارك.
ثانياً: شوط الطبق، المركز الأول: عبدالملك بن محمد بن خريف، المركز الثاني: يزيد بن عبدالله التميمي، المركز الثالث: هشام بن علي التميمي.
ثالثاً: شوط التتابع (فرق)، المركز الأول: المسمى أ، المركز الثاني: رباط الخيل 1، المركز الثالث: المسمى ج
رابعاً: أبطال كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل، المركز الأول: عبدالملك بن محمد بن خريف، المركز الثاني: هشام بن علي التميمي، لمركز الثالث: إبراهيم بن محمد المبارك.
أما بالنسبة لنتائج بطولة كأس الاتحاد لالتقاط الأوتاد فجاءت على النحو التالي: أولاً مسابقة الفردي الرمح، المركز الأول: راشد حمد المري، المركز الثاني: مهذل حمد القحطاني، المركز الثالث: حامد علي الحبابي.
ثانياً مسابقة الفردي السيف، المركز الأول: حسن عمر عسيري، المركز الثاني: عبدالله ناصر آل سليم، المركز الثالث: عبدالرحمن سعد السحيمي.
ثالثاً: المجموع العام لنتائج الأشواط الفردية، المركز الأول: حسن عمر عسيري، المركز الثاني: عبدالله ناصر آل سليم، المركز الثالث: حامد علي الحبابي.
رابعاً المجموع العام لنتائج أشواط الفرق، المركز الأول: النخبة، المركز الثاني: رباط الخيل ١، المركز الثالث: التميز ١.