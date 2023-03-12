"ملح القصب" يختتم فعالياته ببطولتي الفروسية في التقاط الأوتاد والرماية من على الخيل

وجاءت نتائج بطولة الرماية من على ظهر الخيل على النحو التالي: أولاً شوط المتسلسل المركز الأول: عبدالملك بن محمد بن خريف، المركز الثاني: هشام بن علي التميمي، المركز الثالث: ابراهيم بن محمد المبارك.