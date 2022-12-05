إدارة مهرجان الإبل تزرع 300 شجرة احتفالًا باليوم العالمي للتطوع

زرعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف"، 300 شجرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد؛ احتفالًا باليوم العالمي للتطوع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمهرجان، ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
وتهدف إدارة المهرجان إلى زيادة تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، عبر زراعة مساحات شاسعة من المحمية.
وشارك في المبادرة 40 متطوعةً ومتطوعًا بإشراف جمعية "تكاتف"، ومشاركة فريق "رؤية وطن" التطوعي، ليتوجهوا بعد تنفيذ المبادرة إلى مقر المهرجان، ويتجولوا في أرجائه شملت شارع الدهناء ومنصة طويق والأجنحة المشاركة، كما تناولوا الغداء في خيمة البادية، وسط أجواء تراثية جميلة.
وقال المشرف على المبادرة عبدالرحمن الجبرين: إن المبادرة تأتي في مسار التطوع البيئي؛ لتثبت أن أهل الإبل يساهمون في زيادة الغطاء النباتي ويكافحون التصحر، منوهًا بشغف المتطوعين للمساهمة في مبادرة سمو ولي العهد وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.