إدارة مهرجان الإبل تزرع 300 شجرة احتفالًا باليوم العالمي للتطوع

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمهرجان، ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.