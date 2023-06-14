"سعيا الإنسانية" تستهدف الحجاج بمليونَي عبوة ماء و30 ألف وجبة غذائية

وأضاف: جمعية سعيا الإنسانية لديها عديد من البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها، منها: مشروع "عطاء"، الذي يستفيد منه أكثر من ٤٨٥ أسرة، إضافة إلى مشروع "تقريج كربة" الذي يسهّل تسديد فواتير الكهرباء وعلاج المرضى وعابري السبيل واستفاد منه نحو ٢١٥ أسرة، وكذلك مشروع "إعفاف"، وهو مساعدة الشباب على الزواج، ويستفيد منه عدد ١٥ شاباً و١٥ شابة خلال عام٢٠٢٣.