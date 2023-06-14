"سعيا الإنسانية" تستهدف الحجاج بمليونَي عبوة ماء و30 ألف وجبة غذائية

بدأت جمعية سعيا للخدمات الإنسانية بمركز ميقات يلملم شمال محافظة الليث بتنفيذ مشروعها السنوي (سقيا حاج) لتوزيع مليونَي عبوة ماء، إضافة إلى توزيع 30 ألف وجبة غذائية على الحجاج والمعتمرين بميقات يلملم والمشاعر المقدّسة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "سعيا للخدمات الإنسانية" عبدالرحمن الفهمي؛ أن تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج وتوزيع الوجبات الغذائية من المشاريع الموسمية الأساسية، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال المواسم الماضية، مضيفاً أن المشروع يهدف للإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام بميقات يلملم وفي المشاعر المقدّسة.
وبيّن الفهمي؛ أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع "سقيا حاج"، إلى توزيع مليونَي عبوة ماء في هذا العام، وأكثر من ٣٠ ألف وجبة غذائية.
وأضاف: جمعية سعيا الإنسانية لديها عديد من البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها، منها: مشروع "عطاء"، الذي يستفيد منه أكثر من ٤٨٥ أسرة، إضافة إلى مشروع "تقريج كربة" الذي يسهّل تسديد فواتير الكهرباء وعلاج المرضى وعابري السبيل واستفاد منه نحو ٢١٥ أسرة، وكذلك مشروع "إعفاف"، وهو مساعدة الشباب على الزواج، ويستفيد منه عدد ١٥ شاباً و١٥ شابة خلال عام٢٠٢٣.
وقال "الفهمي": لدينا أيضاً مشروع المسكن الأمن واستفاد منه أكثر من ١٥ مستفيداً بين البناء والترميم، ومشروع "بسمة" وهو كفالة الأيتام وقد كفلت الجمعية عدد ٣٤ يتيماً ويتيمة بمبلغ ٣٠٠ ريال ومشروع "التدريب والتأهيل" ويستفيد منه أبناء المستفيدين وأعضاء الجمعية، وكذلك إضافة إلى مشروع "الأجهزة الكهربائية" الذي استفاد منه ٢٢٠ أسرة خلال عام ٢٠٢٣.