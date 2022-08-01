أمير تبوك يستقبل القنصل الألماني لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدر هولد، والتي تزور المنطقة حاليًا.