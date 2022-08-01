أمير تبوك يستقبل القنصل الألماني لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدر هولد، والتي تزور المنطقة حاليًا.
جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت الدكتورة إيلتيه آدر هولد، عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أبدت إعجابها بما شاهدته في المنطقة من تطور تنموي شامل في جميع المجالات الحيوية.
وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير تبوك، هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية.