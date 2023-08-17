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نائب المفتي يستقبل مديرَ هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

"العواد" نوّه بجهود الهيئة وبرامجها
نائب المفتي يستقبل مديرَ هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل نائبُ الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، في مكتبه؛ مديرَ عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد.

واستعرض المهندسُ الفهاد لنائب المفتي، ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك التوسع في زراعة البن والزراعات الأخرى، فيما نوّه "العواد" إلى جهود الهيئة وأعمالها وبرامجها وما تقدّمه من فرص استثمارية.

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