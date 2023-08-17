نائب المفتي يستقبل مديرَ هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

واستعرض المهندسُ الفهاد لنائب المفتي، ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك التوسع في زراعة البن والزراعات الأخرى، فيما نوّه "العواد" إلى جهود الهيئة وأعمالها وبرامجها وما تقدّمه من فرص استثمارية.