"التأهيل الشامل" ببريدة يشارك بركن توعوي بفعاليات اليوم العالمي للتطوع

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2023 ، شارك مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة في الفعاليات المقامة بهذه المناسبة في مركز التنمية الاجتماعية ببريدة.
وكان المركز قد أقام ركنًا تضمن أعمال وأنشطة وفعاليات المركز التي ينفذها لنزلائه ضمن برامجه وأنشطته المجدولة خلال عام، إضافة إلى الفرص التطوعية التي طرحت في المركز للاستفادة من المتطوعين في الابتكار وإيجاد البرامج وتنمية القدرات المختلفة للتطوع والذي يهدف من خلال رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
وشدد مدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة بدر فهيد العمري على أهمية اليوم العالمي حيث أثنى على جهود فريق العمل المشارك في الركن التوعوي والإرشادي وما بُذل من جهد للوصول إلى أسمى الغايات التي حث عليها ديننا الحنيف من خلال التطوع في المجتمع بسائر أشكاله.
وقدم "العمري" شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد السباعي على الدعم اللامحدود والتشجيع المستمر للمركز وفريق العمل ونورة بنت عبدالله المردسي مساعد المدير العام لقطاع التنمية.