"التأهيل الشامل" ببريدة يشارك بركن توعوي بفعاليات اليوم العالمي للتطوع

وكان المركز قد أقام ركنًا تضمن أعمال وأنشطة وفعاليات المركز التي ينفذها لنزلائه ضمن برامجه وأنشطته المجدولة خلال عام، إضافة إلى الفرص التطوعية التي طرحت في المركز للاستفادة من المتطوعين في الابتكار وإيجاد البرامج وتنمية القدرات المختلفة للتطوع والذي يهدف من خلال رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.