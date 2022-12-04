150 ألف طالب ينتظمون في مدارس صبيا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

انتظم صباح اليوم الأحد أكثر من 150 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا لجميع مراحل التعليم الأهلي والأجنبي والحكومي، يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 1444.
وتفصيلاً، أعلن تعليم صبيا عن جاهزية 1299 مدرسة لانطلاق الفصل الثاني على جميع المستويات المدرسية والتعليمية، سواء من ناحية اكتمال تسليم المقررات، أو من حيث الصيانة والتشغيل، والاستفادة من المجمعات المدرسية الجديدة، وتهيئة البيئة المدرسية، وتزويدها بالتجهيزات والمستلزمات التعليمية والمدرسية.
ومن جهته، أكد مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي على أهمية البداية الجادة والفعالة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، والاستمرار في تفعيل المنصات الإلكترونية والتفاعل معها، وضرورة التأكد من جاهزية المدارس في جميع الجوانب؛ بما يضمن البداية الجادة والمتميزة.
وشدد "المسملي" على ضرورة إنجاز الاختبارات المؤجلة في الفصل الأول في موعدها المحدد الذي يوافق الأربعاء القادم ١٣-٥-١٤٤٤ على أن تكون خلال اليوم الدراسي، وأهمية متابعة الإشراف التربوي للاختبارات في المدارس ورصد الدرجات وإعلان النتائج يوم الخميس ١٤-٥-١٤٤٤- بما يضمن استكمال جميع أعمال اختبارات الفصل الأول وإغلاق ملف النتائج، والانطلاق بكل جد واجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني.
وأشار المسملي إلى أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها واستشعار حجم الأمانة، مقدراً الجهود المبذولة من الشؤون التعليمية والمدرسية والأقسام المساندة لانطلاقة الفصل الثاني، وما لمسه خلال الجولات الميدانية من مسؤولية عالية من مديري مكاتب التعليم.
وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن قسم الإعلام والاتصال بالإدارة عمل على تغطية الانطلاقة الجادة للفصل الثاني وبث عدد من المنتجات الإعلامية لتهيئة الطلبة ومنسوبي التعليم وتحفيزهم ونشر الرسائل الإيجابية مع بداية هذا الفصل، إضافة إلى إبراز جهود وزارة التعليم في جميع الجوانب التعليمية والمدرسية.
ونوه مدير تعليم صبيا بما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من القيادة الحكيمة - أيدهم الله- مثمناً دعم أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.