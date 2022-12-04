150 ألف طالب ينتظمون في مدارس صبيا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وتفصيلاً، أعلن تعليم صبيا عن جاهزية 1299 مدرسة لانطلاق الفصل الثاني على جميع المستويات المدرسية والتعليمية، سواء من ناحية اكتمال تسليم المقررات، أو من حيث الصيانة والتشغيل، والاستفادة من المجمعات المدرسية الجديدة، وتهيئة البيئة المدرسية، وتزويدها بالتجهيزات والمستلزمات التعليمية والمدرسية.