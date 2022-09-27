شاهد.. محافظ الأفلاج يفتتح مشروعًا تعليميًا بـ8 ملايين ريال

يُذكر أن إدارة تعليم الأفلاج، قد استلمت مطلع هذا العام الدراسي 1444هـ، مبنى تعليمياً جديداً يستوعب أكثر من 600 طالب وطالبة، ويحتوي على 18 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى صالات متعددة الأغراض وملاعب رياضية ومختبرات ومصادر تعلم.