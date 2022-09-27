شاهد.. محافظ الأفلاج يفتتح مشروعًا تعليميًا بـ8 ملايين ريال

افتتح محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، مشروعًا تعليميًا جديدًا تجاوزت تكلفته ثمانية ملايين ريال، تزامنًا مع احتفالات تعليم الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني.
شهد مراسم الافتتاح مدير التعليم ورئيس بلدية الأفلاج والمساعدون وعدد من المشرفين ومدير إدارة المباني بتعليم الأفلاج.
وتخلل ذلك فقرات متنوعة عبر فيها طلاب وطالبات الطفولة المبكرة بالمدرسة، عن فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني من خلال العروض والأناشيد الوطنية.
يُذكر أن إدارة تعليم الأفلاج، قد استلمت مطلع هذا العام الدراسي 1444هـ، مبنى تعليمياً جديداً يستوعب أكثر من 600 طالب وطالبة، ويحتوي على 18 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى صالات متعددة الأغراض وملاعب رياضية ومختبرات ومصادر تعلم.